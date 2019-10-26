Високопосадовець Держдепу свідчить в Конгресі США, на тлі критичних зауважень Трампа про імпічмент

В.о. Помічника Держсекретаря США, відповідальний за відносини з Україною Філіп Рікер прибув до Конгресу США для дачі свідчень перед комітетами Палати представників Конгресу США, які проводять розслідування в рамках процедури імпічменту президента.

Комітети призначили свідчення в вихідний день, в суботу, щоб не затягувати розслідування. Події призначені на четвер та п‘ятницю в Конгресі в рамках розслідування було скасовано, через церемонії прощання з конгресменом Елайджею Камінгсом, який помер цього тижня.

В серії повідомлень у Twitter, президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував розслідування а також дії голови Комітету з розвідки Конгресу Адама Шиффа.

«Розслідування стосовно України є таким же корумпованим и несправжнім, як і сміття, що було до того», - написав Трамп у суботу.

Президент також заперечив повідомлення The Washington Post, де йшлося, що його засмучує розслідування в рамках процедури імпічменту.

«Несправжній Washington Post продовжує неправдиві публікації, без посилань на джерела про те, що мене турбує шахрайство з імпічментом».

ЗМІ не очікують вибухових свідчень вид Рікера, однак підкреслюють, що ім‘я Рікера, за повідомленнями, фігурувало у свідченнях перед Комітетами Конгресу, які давав заступник помічника Держсекретаря Джордж Кент.

Кент, як повідомлялось, привертав увагу Рікера до непрозорої кампанії тиску спрямованої на відкликання тодішньої посла США до України Марі Йованович.

Рікер, який обіймає свою посаду з березня - вже дев‘ятий свідок, який виступає зі свідченнями перед Комітетами Палати представників США у рамках процедури імпічменту.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США проводять розслідування в рамках процедури імпічменту президента. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.

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