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Україною в Держдепі буде опікуватись екс-заступник командувача сил США в Європі

  • Голос Америки
Філіп Рікер

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Філіп Рікер, який на тепер обіймає посаду цивільного заступника командувача силами США в Європі, з 18 березня буде виконувати обов'язки помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії - посади, яку раніше обіймав Весc Мітчелл. Про це повідомив заступник прес-секретаря США Роберт Палладіно у спілкуванні з пресою цього тижня.

"Нам приємно повідомити, що посол Філіп Рікер повертається до Вашингтона наприкінці цього місяця. 18 березня він стане головним заступником помічника держсекретаря та в.о. помічника секретаря, який опікуватиметься Бюро з Європи та Євразії. Тепер посол Рікер є дипломатом США і цивільним заступником командувача європейського командування силами США в Європі, що розташоване в Штутгарті", - заявив Палладіно.

Наприкінці лютого Рікер відвідав Одесу і в складі американської делегації взяв участь у зустрічах високого рівня з нагоди прибуття в Україну есмінця Військово-Морського флоту США «Дональд Кук». Про це йдеться на сайті військово-морських сил США.

Американський ракетний есмінець «Дональд Кук» (DDG 75) класу «Арлі Берк» прибув до Одеси, Україна, 25-го лютого 2019 року
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Рікер – досвідчений американський дипломат з великим досвідом роботи в Європі. Раніше Рікер очолював Генеральне консульство США в Мілані, був заступником помічника держсекретаря з питань Балкан та Східної Європи а також питань Голокосту. Він також був послом США до Північної Македонії та заступником речника Держдепу.

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