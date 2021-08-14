США допомогли оновити пункт морської охорони ДПС в Бердянську

У Бердянську урочисто відкрили оновлений пункт базування дивізіону Морської охорони Державної прикордонної служби України, повідомили у відомстві. Оновлення відбулось завдяки програмі допомоги США.

«І цю роботу ще не завершено, оскільки розпочався новий етап проєктування Центру технічної підтримки в Одесі вартістю 12 млн доларів США», – заявив радника Посольства США в Україні Кевіна Кільєра, який взяв участь в церемонії відкриття.

Кільєр заявив, що США допоможуть оновити і корабельний склад: «наступного року ми розпочнемо передачу прикордонникам човнів вартістю майже 12 млн доларів США. Ця передача, окрім човнів, також передбачає надання транспортних засобів, спорядження для дайвінгу та правоохоронної діяльності».

Бердянськ став місцем базування для значної частини корабельно-катерного складу Керченського загону Морської охорони після окупації Криму Росією в 2014 році, йдеться в повідомленні ДПС.

В ДПС України відзначили, що Росія постійно ​нарощує в Азовському морі присутність військових кораблів та катерів.

«Їх країна-агресорка застосовує для провокацій щодо цивільних суден, а також корабельно-катерного складу Морської охорони та ВМС ЗСУ. Саме тому Морська охорона за підтримки та стратегічного партнерства США забезпечує облаштування підрозділів нового типу із добре підготовленим, екіпірованим та здатним швидко зреагувати персоналом, сучасною технікою і відповідним забезпеченням», - йдеться в заяві української прикордонної слижби.

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