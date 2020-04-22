«Призначивши Саакашвілі, Зеленський повторить помилку Порошенка». Коментарі експертів

Схоже, Михеїл Саакашвілі повертається в українську політику. Президент Зеленський запросив колишнього президента Грузії попрацювати в уряді віце-прем’єром з реформ. Саакашвілі заявив, що приймає пропозицію, а про своє бачення реформ пообіцяв розповісти у Верховній Раді.

Після цього глава держави зустрівся та поспілкувався з екс-керманичем Грузії. «Президент Зеленський вважає, що у пана Саакашвілі є потенціал», – передала прес-служба Офісу президента. Саакашвілі, своєю чергою, запевнив, що буде «надійним членом команди».

Призначення може відбутись уже цієї п’ятниці.

А тим часом, соцмережі вибухнули коментарями та жартами. Обговорення новини затьмарило навіть головну тему останнього місяця – коронавірус. Аналізуючи спроможність Саакашвілі, якщо його призначать віце-прем’єром з реформ, реалізувати реформи в Україні, експерти оцінюють вкрай скептично.

Навіть у грузинських реформах, його частина роботи зводилась радше до роз'яснення цих реформ населенню, до роботи публічного політика.

«Звісно, Саакашвілі не є той реформатор, за яким так скучила Україна. Він не є стратег реформ, він - комунікатор. І навіть у грузинських реформах, його частина роботи зводилась радше до роз'яснення цих реформ населенню, до роботи публічного політика. А стратегом реформ, тим, хто їх задумував і прописував, був покійний Каха Бендукідзе. Саакашвілі без Бендукідзе - це просто артист розмовного жанру», – сказав «Голосу Америки» політаналітик Іституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

Без воскресіння Кахи Бендукідзе я не вірю в управлінські таланти Саакашвілі

«Без воскресіння Кахи Бендукідзе я не вірю в управлінські таланти Саакашвілі. Справді, на посту президента Грузії він мав серйозні досягнення. Але його перебування на посаді голови Одеської державної адміністрації показало, що він неспроможний масштабувати свій президентський успіх на українські реалії», – додає директор Інституту світової політики Євген Магда.

Як кажуть аналітики, Саакашвілі запам’ятався українцям не реформами, а сваркою з Аваковим, силовим проривом державного кордону, наметовим містечком у центрі Києва, що об'єктивно працювало на путінську пропаганду.

Вибуховий темперамент Саакашвілі, плюс його еґо, плюс робота не на результат, а на піар – усе це призведе до негативних наслідків. Це піде в мінус і Шмигалю, і Зеленському, і країні

«В Україні Саакашвілі показав, що він не здатний до конструктивної роботи. Він конфліктний, він авантюрний. Тобто всі сподівання, що Саакашвілі буде робити реформи, провалилися ще тоді, під час його першого пришестя в українську політику», – сказав «Голосу Америки» професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

За його словами, «Це дуже скандальне призначення (якщо таке відбудеться). Вибуховий темперамент Саакашвілі, плюс його еґо, плюс робота не на результат, а на піар – усе це призведе до негативних наслідків. Це піде в мінус і Шмигалю, і Зеленському, і країні».

На думку оглядачів, призначивши Саакашвілі, Зеленський може повторити помилку, якої припустився попередній президент. Петро Порошенко теж колись намагався використати свого друга – як він тоді вважав – для комунікації з населенням, для боротьби з опонентами і політичними конкурентами. Нічого доброго з цього не вийшло, нагадує Володимир Горбач.

Два артисти на чолі держави – це вже занадто

«Колись Порошенко сказав, мовляв, яких іще реформ вам не вистачає? Призначення Саакашвілі можна перефразувати таким чином – яких іще шоу вам не вистачає? А з шоу, чесно кажучи, перебор. Два артисти на чолі держави – це вже занадто. Болівар не витримає двох. Хтось із них все-таки буде примою, а хтось просто балериною».

Призначення Саакашвілі створить Зеленському конкурента у медійному просторі, – погоджується Євген Магда.

«Боюсь, щоб ми не отримали ситуацію, коли підсилення легітимності президента екс-президентом іншої держави спричинить появу двох напівлегітимних напівпрезидентів», – сказав Магда «Голосу Америки».

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