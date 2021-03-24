«Путін зможе правити Росією 36 років» - експерти порівнюють Путіна з Брежнєвим

Російська Дума затвердила закон, який відкриває шлях для чинного російського президента Володимира Путіна до участі в наступних президентських виборах. Відповідні поправки до російської Конституції було затверджено влітку 2020 року. Законом, зокрема, встановлюється обмеження для президента обіймати цю посаду не більше двох термінів, але без врахування термінів, проведених на посаді до набрання чинності цього закону, повідомляють російські ЗМІ.

Таке рішення надає Путіну різні варіанти дій, говорить колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

«Путін любить мати вибір і, можливо, ще не визначився, але може, зрештою, правити Росією 36 років (хоча 4 з них в якості прем’єр-міністра», - твітує експерт. Пайфер також додав до твіта стилізоване під Брежнєва зображення Путіна.

«Коли диктатор диктує Конституцію». Так відреагувала на рішення російської Думи американська експертка Ольга Лаутман.

Під час конференції в американському аналітичному центрі Атлантична рада 18 березня, деякі американські аналітики порівняли теперішній стиль правління Путіна із «стагнацією» часів СРСР, коли країною керував Леонід Брежнєв.

«Очікую, що Росія увійде у тривалий період стагнації, подібний до пізнього періоду Брежнєва, - говорить Браян Вітмор, дослідник «Атлантичної ради». - Отруєння та ув’язнення Олексія Навального, репресії проти громадських організацій, обмеження на іноземні ЗМІ, включаючи «Радіо Свобода» - все це ілюструє наскільки наляканий Кремль».

Колишній координатор політики санкцій Держдепу США Деніел Фрід також провів паралелі між путінізмом та стагнацією часів Брежнєва, з огляду на нещодавні арешти проведені під час форуму «Муніципальна Росія».

«Економіка Росії стагнує, поки корупція Путіна (включаючи сумнозвісний палац на Чорному морі), за повідомленнями, швидко зростає. Видається, що росіяни від цього не в захваті. Чому так? «Час стагнації» - фраза, якою росіяни описували період пізнього Брежнєва, як свідчать нещодавні арешти, доцільна і сьогодні».

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