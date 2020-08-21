«Він дуже мужня людина» - радник Білого дому висловив занепокоєння через можливе отруєння Навального

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Роберт О‘Браєн заявив, що можливе отруєння російського опозиціонера Олексія Навального викликає надзвичайне занепокоєння.

«Він дуже мужня людина. Він дуже мужній політик, який протистоїть Путіну всередині Росії, - сказав О‘Браєн в інтерв’ю Fox News у четвер, - наші думки та молитви з ним та його сім‘єю».

«Це викликає надзвичайне занепокоєння, і якщо росіяни стояли за цим ... ми це врахуємо в нашій наступній взаємодії з Росією», - додав посадовець.

Як відомо, російський опозиційний політик Олексій Навальний перебуває у реанімації у місті Омськ і підключений до апарату штучної вентиляції легень. За повідомленням речниці російського політика Кіри Ярмиш, Навальному стало зле після того, як він випив чай. На переконання речниці, чай містив отруту. Навальний перебуває у комі, його під‘єднано до апарату штучної вентиляції легень, повідомили у службі політика. Повідомляється, що до лікарні прибули російські правоохоронці, ФСБ. На Заході вже заявили про готовність прийняти Навального для лікування, однак лікарі відмовились дати дозвіл на транспортування Навального.

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