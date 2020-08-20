Навальний у комі - європейські лідери пропонують допомогу, політики у США покладають відповідальність на Кремль

Численні оглядачі, коментатори, політики у США покладають відповідальність за стан російського опозиційного політика Олексія Навального на президента Росії Володимира Путіна. При цьому у команді Навального заявили про відсутність діагнозу, але відзначали, що Навального госпіталізували "із підозрою на токсичне отруєння".

У четвер канцлер Німеччини Ангера Меркель заявила, що Німеччина готова надати Навальному необхідну медичну допомогу, включно із лікуванням у німецьких лікарнях. Президент Франції сказав, що його країна готова надати російському опозиціонеру "усіляку можливу допомогу - з точки зору здоров'я та з точки зору надання політичного притулку".

Президент США у четвер, відповідаючи на питання, журналіста чи вважає уряд США, що Навального отруїли, відзначив, що у Вашингтоні вивчають повідомлення, які надходять, і стежать за розвитком подій.

"Ми цього ще не бачили. Ми вивчаємо ситуацію. Майк (Помпео - прим. ГА) незабаром доповість мені про це", - заявив Трамп.

Між тим міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала, щоб російська влада повністю розслідувала обставини несподіваного і різкого погіршення стану здоров'я Навального і дозволили йому негайно пройти діагностику та лікування у лікарів, яким довіряє його сім'я.

Виконавці цієї богузливої атаки мають понести відповідальність

"Виконавці цієї богузливої атаки мають понести відповідальність", - твітує впливовий сенатор-демократ Роберт Менендез.

"Надзвичайно занепокоєний повідомленнями, що лідер російської опозиції Олексій Навальний був отруєний під час перельоту до Москви і зараз у комі в реанімаційному відділенні. Я думками з ним та його родиною", - твітує міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

Як відомо, російський опозиційний політик Олексій Навальний перебуває у реанімації у місті Омськ і підключений до апарату штучної вентиляції легень, після того, як його стало зле у літаку, який рухався із Томська до Москви. Припускається, що політика отруїли, але обставини невідомі. Повідомляється, що до лікарні прибули російські правоохоронці, ФСБ. На Заході вже заявили про готовність прийняти Навального для лікування.

Як заявила речниця Навального Кіра Ярмиш, діагнозу досі немає, причини ситуації невідомі.

"Родичі та лікарі Олексія Навального ухвалили рішення про його перевіз до іншої лікарні. Це треба зробити хоча б тому, що в Омській лікарні, де він перебуває зараз просто немає необхідного обладнання для того, щоб провести усі необхідні тести та процедури", - заявила Ярмиш, відзначивши, що перевіз потрібний і "з міркувань безпеки". Раніше Ярмиш заявила, що політика могли отруїти "чимось підмішаним у чай", який він пив у Томську.

Ці напади покликані приглушити незгоду, але вони підкреслюють жорстокість, нетерпимість та беззаконня режиму Путін

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готовий допомогти йому з лікуванням та сприяти його відправці закордон, якщо таке звернення буде.

У США чимало оглядачі, політиків поклали відповідальність за стан Навального на владу Росії.

"Необхідна колосальна сміливість, щоб будучи росіянином та виступати проти кримінального режиму Путіна. Литвинено, Нємцов, Політковська, Кара-Мурза і тепер, можливо, навальний. Цивілізований уряд так не поводиться. Бажаю пану Навальному швидкого одужання", - твітує сенатор-республіканець Рон Джонсон.

"Нажаль Олексій Навальний став крайнім у довгому переліку росіян, які стали мішенями через підтримку свободи та демократії у їхній країні. Ці напади покликані приглушити незгоду, але вони підкреслюють жорстокість, нетерпимість та беззаконня режиму Путіна", - твітує сенатор-республіканець Роджер Вікер.

"Перш ніж спішити із спекуляціями про те, хто отруїв Навального, і чому це зроблено зараз, почніть із засудження цього акту є вияву зла. Режим Путіна, або прямо коїть це зло, або створює сприятливі обставини для того, щоб воно сталося. Коли людей називають "ворогами народу" це має наслідки", - твітує колишній посол США у Росії, Майкл Макфол.

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