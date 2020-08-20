Екс-радника Трампа, Стіва Беннона, звинуватили в участі у можливій шахрайській схемі

Стіва Беннона, колишнього радника президента США Дональда Трампа, а також ще трьох осіб, які брали участь в зборі коштів на побудову стіни на кордоні США та Мексики, заарештували у четвер. Їм висунуто звинувачення у шахрайському обмані сотень тисяч тих, хто робили пожертви, йдеться в повідомленні Міністерства юстиції США, пише Голос Америки.

Беннон, який працював у виборчому штабі Трампа на президентських виборах 2016 року, а потім обіймав посаду стратегічного радника в Білому домі, а також Браян Колфедж, Ендрю Бедолато та Тімоті Ші, в рамках кампанії «Будуємо стіну», збирали кошти на побудову приватної ділянки стіни вздовж більш ніж 3200 кілометрів кордону США з Мексикою.

Президент Трамп не був долучений до справ Стіва Беннона з часів кампанії і початку роботи адміністрації і він не знає людей, задіяних в проекті

Прокурори заявили, що ці особи витратили сотні тисяч доларів, зібраних завдяки кампанії, на особисті витрати.

"Голос Америки" звернувся за коментарем до адвоката Беннона, але не отримав відповіді.

«Хоча вони неодноразово запевняли донорів, що Браян Колфедж, засновник платформи «Будуємо стіну» не отримає ані цента оплати, обвинувачені таємно змовились передати сотні тисяч доларів Колфеджу, які він витратив на розкоші», - заявила в.о. прокурора США Одрі Страусс.

Кампанію зі збору коштів розпочав Колфедж, ветеран ВПС США в 2018 році. В рамках компанії вдалось зібрати більше 25 мільйонів доларів.

Звертаючись до донорів, Колфедж «неодноразово і оманливо запевняв громадськість, що він «не візьме і пенса зарплати і 100% зібраних коштів ... підуть на виконання нашої цілі та мети», бо як заявляв Беннон: «ми - волонтерська організація», йдеться в заяві міністерства.

Чотирьом чоловікам висунули звинувачення в Нью-Йорку і вони прибудуть до суду в той же день.

Білй дім заявив: «Президент Трамп не був долучений до справ Стіва Беннона з часів кампанії і початку роботи адміністрації і він не знає людей, задіяних в проекті».

Беннон є шостою особою пов‘язаною з кампанією Трампа, якому висунуто федеральні звинувачення. Його звільнили з посади в серпні 2017 року, лише через сім місяців після того, як Трамп став президентом, але він продовжував підтримувати президента.

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