22-тонна неконтрольована ракета впаде на Землю цими вихідними, за оіцнками Пентагону

Ракета, заввишки з десятиповерховий будинок, яку 29 квітня запустив Китай, успішно вивела на орбіту майбутній модуль китайської космічної станції, але втратила керування і може увійти в атмосферу і впасти на Землю вже цими вихідними. Падіння може відбутись приблизно 8 травня, заявив представник Пентагону Майк Говард.

В Пентагоні США запевнили: Космічне командування США відслідковує траекторію руху ракети і її уламків.

Місце падіння наразі невідоме. CNN повідомило, що за оцінками Пентагону, ракета, ймовірно, впаде біля Туркменістану. Reuters, з посиланням на оцінки американської космічної компанії, вказує, що падіння може відбутись поблизу Нової Зеландії. Різні оцінки пояснюються високою швидкістю руху ракети.

Командування космічних сил США відслідковує рух уламків ракети, заявив речник Пентагону Джон Кірбі у середу. Корпус ракети «практично не постраждав», сказав посадовець.

Після запуску 29 квітня в Китаї ракета почала обертатись навколо Землі на високій швидкості за непостійною траекторію і поступово знижуватись.

Випадок з ракетою привернув увагу до збільшення кількості так званого «космічного сміття».

США готові співпрацювати з іншим країнами задля вирішення цієї проблеми, заявила речниця Білого дому Джен Псакі. «США віддані вирішенню проблем ризику зростання забруднення космічними уламками і збільшення діяльності в космосі, і ми хочемо співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб просувати лідерство і відповідальну поведінку», заявила Псакі і закликала країни до відповідальних дій у космосі.

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