Речник Держдепу спростував заяву російського посла щодо віз для дипломатів

«Він невірно охарактеризував ситуацію. Це неправильно». Так прокоментував речник Державного департаменту США Нед Прайс заяву посла Росії у США Анатолія Антонова.

Раніше в інтерв‘ю National Interest, Антонов заявив, що США вказали 24-м російським дипломатам полишити країну 3 вересня, після того, як закінчиться строк дії їхніх віз.

Прайс говорить, що після завершення терміну дії віз, росіяни мають або виїхати зі США, або подати заяву на продовження візи.

«Трирічне обмеження строку дії візи для росіян - не нове. Коли завершується термін дії візи, як і очікується, ці особи мають полишити країну, або подати на подовження строку візи. Це і відбувається», - пояснив Прайс, відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу для преси в понеділок.

Прайс висловив жаль, через заборону російського уряду для США утримувати, наймати на роботу, чи укладати контракти на підрядні роботи з росіянами, або працівниками з третіх країн, крім охорони. Заборона вступила в слу з 1 серпня.

Через таку позицію російського уряду, США змушені були звільнити більше 180 працівників американського посольства та консульств у США, раніше повідомили в Держдепі.

«Ми зберігаємо за собою право вжити заходів у відповідь на дії Росії», - додав Прайс.

Він виступив проти можливого запровадження Росією відповідних обмежень і для посольств союзників та партнерів США. Прайс підкреслив, що посилення санкції проти Росії від 2 березня та 15 квітня було зроблено у відповідь на дії Росії і не є ескалацією ситуації. Він також наголосив на важливості ефективної роботи посольств, особливо у часи, коли дипломатичні відносини є складними.

«Ми переконані, що у часи, як тепер, нам потрібні канали комунікацій між урядами, включаючи через наші відповідні посольства», - додав речник.

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