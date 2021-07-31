США «із сумом» оголосили про звільнення більше 180 місцевих працівників посольства та консульств в Росії

Сполучені Штати змушені звільнити 182 місцевих працівників а також десятки підрядників, які працювали в американських диппредставництвах в Москві, Владивостоку та Єкатеринбургу.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен 30 липня. Блінкен пояснив - у серпні вступає в дію заборона російського уряду для США утримувати, наймати на роботу, чи укладати контракти на підрядні роботи з росіянами, або працівниками з третіх країн, крім охорони.

Ві висловив жаль з приводу цього рішення Росії і подякував місцевим працівникам американської дипмісії.

«Сполучені Штати надзвичайно вдячні за невтомну відданість місцевих співробітників та підрядників місії США в Росії. Ми вдячні їм за їхній внесок до загальної діяльності та роботи задля покращення відносин маж нашим двома країнами», - заявив Блінкен.

Це рішення Росії, зауважує Блінкен, «значно вплине на діяльність місії США в Росії, включаючи безпеку наших співробітників та здатність проводити дипломатичні відносини з російським урядом».

Дипломатичні відносини США та Росії залишаються напруженими. З 2016 року, США та Росія декілька разів висилали з країни десятки дипломатів. В квітні 2021 року США вислали з країни десятьох росіян - працівників дипмісії РФ у Вашингтоні. Серед них - "представники російських розвідувальних служб", заявляли в Білому домі.

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