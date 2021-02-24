Регулятор США підтвердив безпечність та ефективність вакцини Johnson & Johnson

Вакцина від COVID-19, розроблена компанією Johnson & Johnson, відповідає вимогам з ефективності та безпеки, необхідним для реєстрації для використання у надзвичайних умовах пандемії у США. Таку оцінку оприлюднила Адміністрація США з контролю за медикаментами на продуктами харчування (FDA) у середу.

Вакцина Johnson & Johnson показала 66% ефективності у запобіганні появі важких та помірних симптомів COVID-19 і 85% у запобіганні важкому перебігу хвороби. Дослідження охопило більше 44 000 людей у США, Латинській Америці та Південній Африці. Найвищу ефективність вакцина показала у США - 72% і найнижчу, 57%, в Південній Африці, де поширено більш заразний штам коронавірусу.

На відміну від вже зареєстрованих у США вакцин від COVID-19 компаній Moderna та Pfizer, щеплення вакциною від Johnson & Johnson передбачає введення однієї, а не двох доз вакцини, вакцина також менш вибаглива щодо умов зберігання.

Комітет експертів FDA планує у п’ятницю розглянути можливість реєстрації вакцини США. Якщо вакцину буде затверджено, J&J планує негайно доставити перші 4 мільйони доз до США і ще 100 мільйонів до кінця червня.

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