Місто у США виплачуватиме чорношкірим мешканцям репарації

Міська рада міста Івенстон, що розташоване поблизу Чикаго у штаті Іллінойс, ухвалила рішення про виплату репарацій чорношкірим мешканцям за минулу дискримінацію в житловій сфері, яка стала наслідком рабовласництва.

Виплати зможуть отримати чорношкірі особи, які проживали в Івансвілі в період з 1919 по 1969 рік, або їхні прямі нащадки. Також, виплати зможуть отримати ті афроамериканці, які потерпали від дискримінації в житловій сфері міста після вказаного періоду, пише АР.

На програму буде виділено 10 мільйонів впродовж 10 років. Кожне домогосподарство, яке відповідає критеріям програми, а наразі в місті є 16 таких домогосподарств, отримає 25 000 доларів на ремонт оселі, виплату на придбання нерухомості, сплату відсотків або штрафів, пов‘язаних із власністю в місті, пише BBC.

Кошти на виплату в рамках програми надійдуть від 3% податку на продаж рекреаційної марихуани. Більше 20 000 доларів на програму надійде від приватних пожертв.

Населення Івенстона становить 75 000. Приблизно 16% населення - чорношкірі.

Міські громади в інших штатах, включаючи Каліфорнію та Род Айленд, також розглядають можливості введення репарацій для афроамериканців.

Дивіться також: У центрі новин у США - події у місті Болдер, штату Колорадо, де у понеділок сталася масова стрілянина. Відео