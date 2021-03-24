Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Місто у США виплачуватиме чорношкірим мешканцям репарації

В місті Івенстон розташовано великий американський університет Northwestern University

Міська рада міста Івенстон, що розташоване поблизу Чикаго у штаті Іллінойс, ухвалила рішення про виплату репарацій чорношкірим мешканцям за минулу дискримінацію в житловій сфері, яка стала наслідком рабовласництва.

Виплати зможуть отримати чорношкірі особи, які проживали в Івансвілі в період з 1919 по 1969 рік, або їхні прямі нащадки. Також, виплати зможуть отримати ті афроамериканці, які потерпали від дискримінації в житловій сфері міста після вказаного періоду, пише АР.

На програму буде виділено 10 мільйонів впродовж 10 років. Кожне домогосподарство, яке відповідає критеріям програми, а наразі в місті є 16 таких домогосподарств, отримає 25 000 доларів на ремонт оселі, виплату на придбання нерухомості, сплату відсотків або штрафів, пов‘язаних із власністю в місті, пише BBC.

Кошти на виплату в рамках програми надійдуть від 3% податку на продаж рекреаційної марихуани. Більше 20 000 доларів на програму надійде від приватних пожертв.

Населення Івенстона становить 75 000. Приблизно 16% населення - чорношкірі.

Міські громади в інших штатах, включаючи Каліфорнію та Род Айленд, також розглядають можливості введення репарацій для афроамериканців.

Дивіться також: У центрі новин у США - події у місті Болдер, штату Колорадо, де у понеділок сталася масова стрілянина. Відео

У центрі новин у США - події у місті Болдер, штату Колорадо, де у понеділок сталася масова стрілянина. Відео
Embed
У центрі новин у США - події у місті Болдер, штату Колорадо, де у понеділок сталася масова стрілянина. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:37 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео - найголовніше

Державний секретар США в Брююселі про "Північний Потік-2". Відео
Embed
Державний секретар США в Брююселі про "Північний Потік-2". Відео

No media source currently available

0:00 0:00:39 0:00

Державний секретар США в Брююселі про "Північний Потік-2". Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG