Конгресмен-республіканець Кріс Сміт - для режиму Олександра Лукашенка наступив переломний момент

Конгресмен-республіканець Кріс Сміт є автором двопартійного законопроекту «Про захист демократії, прав людини та суверенітету Білорусі». Конгресмен Сміт представляє 4-й округ штату Нью-Джерсі в Конгресі з 1981 року. Значну частину своєї законодавчої кар'єри він присвятив боротьбі за права людини, виступивши свого часу автором закону «Про захист жертв работоргівлі і насильства». Конгресмен також був автором законів Про демократію в Білорусі 2004, 2006 та 2011 років. У відповідь на останні події в Білорусі, Сміт в рамках Комітету у закордонних справах Палати представників США підготував законопроект Про захист в демократії, прав людини і суверенітету Білорусі. У законопроекті, співавторами якого виступили представники обох партій США, режим Лукашенка оголошується незаконним, а також вказується на підривну роль влади Росії. В ексклюзивному інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» конгресмен розповів про своє бачення розвитку ситуації в Білорусі.

Дарина Діегутц: Ви підготували законопроект Про захист демократії і прав людини в Білорусі. Які положення закладені в цьому документі?

Кріс Сміт: Це вже четвертий підготовлений мною законопроект. Першим був Закон про демократію в Білорусі 2004 року, який ввів режим санкцій проти таких людей, як Лукашенко і його оточення. На додаток до економічних обмежень, особи, що потрапили під санкції, не могли отримувати (американські) візи. Згодом це законодавство стало зразком для Закону Магнітського.

Нинішній законопроект ще більш сильний і всеосяжний, в ньому є нові положення, включаючи стратегію підтримки діяльності Голосу Америки, Радіо Свобода та інших незалежних ЗМІ, з метою донести правду до народу Білорусі. Цим документом ми визнаємо Координаційну раду опозиції легітимним посередником в процесі передачі влади. А також вказуємо на те, що проведені вибори не були вільними і справедливими. Також в законопроекті ми досліджуємо особистий статок Лукашенка і джерела накопичення їм капіталу. Ми знаємо, що диктатори в усьому світі накопичують статки на шкоду своїм народам. Що ж, ми хочемо розібратися в цьому.

Ми сподіваємося, що це призведе до прийняття рішучих заходів. Адміністрація (Трампа) і держсекретар Помпео приділяють Білорусі багато уваги, як і наші європейські партнери. Ми підтримуємо великий народ Білорусі, він заслуговує на демократію, він проливає за неї кров.

Як відомо, за однією з оцінок, на акціях протесту затримали понад 10 тисяч осіб. Винних у цьому необхідно притягнути до відповідальності, і відповідне положення міститься також в цьому законопроекті. І, безумовно, будуть введені візові заборони і обмеження на міжнародну економічну діяльність.

Д.Д .: Держави ЄС прийняли рішення про введення санкцій відносно групи білоруських чиновників, аналогічне рішення було прийнято Міністерством фінансів США. Наскільки ефективні ці заходи?

К.С .: Для Лукашенка зараз настав переломний момент. Коли ми приймали закон в 2004 році, а потім всі наступні закони, він дійсно випускав деяких (політичних) в'язнів. І це приспало пильність міжнародної спільноти.

Але катастрофічні події 9 серпня, за які Лукашенко несе повну відповідальність, - це соломинка, яка переламала спину верблюдові. Зараз ми повинні об'єднатися, і я радий, що ЄС і Сполучені Штати дотримуються однакових поглядів в цьому питанні. ООН повинна докласти більше зусиль. Світлана (Тихановска) звернулася до цієї організації з прямим закликом.

Мене вразило, яку величезну роль грають жінки в боротьбі за демократію в Білорусі. Це відбувалося і раніше, але зараз - особливо.

Деякі жінки на мітингах знімали маски з поліцейських, щоб побачити, хто ці люди. Нам потрібні імена (тих, хто жорстоко придушував протести). Коли ми вводимо санкції, чим більше імен - тим краще. І на цей раз ми не відступимо! Я ніколи не відступав, деякі мої колеги - і демократи, і республіканці - ніколи не відступали, але з часом, з'являлася певна втома. Диктатури саме на це і розраховують.

Цього разу цього не станеться. Ми сфокусовані на Білорусі. Ми також стурбовані тим, що Путін і Москва можуть зробити кроки по включенню Білорусі до складу Росії. Якщо вони це зроблять, - і це прописано в законопроекті - ми ніколи цього не визнаємо і зробимо все можливе, щоб дати цьому відсіч. Народ Білорусі заслуговує на краще, ніж Лукашенко.

Д.Д .: Громадянин США Віталій Шкляров вже два місяці знаходиться в мінському СІЗО. Що може зробити американський уряд для його звільнення?

К.С .: Коли затримують американського громадянина, уряд США несе особливу відповідальність щодо кроків по його звільненню. Але навіть коли заарештовують репортера Голосу Америки, який є громадянином іншої країни, в таких місцях, як Баку, ми несемо за це відповідальність. Я думаю, що відповідальність це – про людей і права людини, а не про національну приналежність. Ми піклуємося про всіх людей і піклуємося про білорусів.

У Білорусі народ бореться за демократію, ми повинні підтримати його. Іноді мене запитують: чому американці так турбуються з цього приводу? Тому що тут представлені різні національності і діаспори, ми - країна всіх країн. Не в моєму окрузі, але в самому штаті Нью-Джерсі, живе багато білорусів. Ми - нація біженців та іммігрантів і думаю, тому ми можемо виступати від імені цих надзвичайних людей.

Законопроект Про захист демократії, прав людини та суверенітету Білорусі (H.R.8438) був прийнятий повним складом Комітету у закордонних справах Палати представників. Тепер він має бути затверджений Палатою Представників Конгресу США та підтриманий Сенатом.

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