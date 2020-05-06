Трамп: Робоча група Білого дому з питань коронавірусу тепер займатиметься підготовкою до відкриття економіки

Президент США Дональд Трам заявив, що робоча група, створена при Білому домі для подолання пандемії коронавірусу, працюватиме «необмежений час». Напередодні президент та інші посадовці адміністрації говорили про плани цілком припинити роботу групи протягом наступних декількох тижнів.

Робоча група, яку очолює віце-президент США Майк Пенс, зосередиться на безпечному відкритті економічної діяльності після зняття обмежень, запроваджених на ча епідемії коронавірусу.

Про це Трамп заявив у серії твітів у середу.

Президент назвав «фантастичною» роботу групи, яка «забезпечила об‘єднання складних ресурсів і визначила високий стандарт для наслідування в майбутньому».

Він, зокрема, відзначив успіхи в виробництві апаратів штучної вентиляції легень а також поширенні тестування, забезпеченні захисних матеріалів для медпрацівників.

«Через ці успіхи, Робоча група продовжить працювати необмежений час і зосередить зусилля на безпеці та відкритті нашої країни». Трамп також наголосив, що робоча група займеться програмами з розробки вакцин та терапії.

У США кількість зареєстрованих випадків зараження на COVID-19 перевищила 1,2 мільйона, а кількість смертей склала більше ніж 71 000, за даними університету Джонса Гопкінса.

Потужні обмежувальні заходи, запроваджені у США призвели до масштабного безробіття і боляче вдарили по економіці, яка в першому кварталі 2020 року скоротилась на 4,8%, вперше за майже шість років.

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