У США роботодавці збільшили найм працівників. Нові дані свідчать, що економіка набирає обертів

В лютому в американській економіці було створено 379 000 нових робочих місць, повідомило Бюро статистики праці США.

Це значно перевищило пронози економістів, опитаних напередодні оголошення даних і дало підстави говорити про швидке відновлення американської економіки. Американські економісти, опитані агенцією Refinitiv перед оголошенням статистики, прогнозували створення 182 000 нових робочих місць у США в лютому, а експертне опитування проведене Bloomberg, прогнозувало створення біля 200 000 нових робочих місць за минулий місяць.

Із зменшенням нових випадків заражень на COVID-19 і послабленням протиепідемічних обмежень, бари та ресторани почали відновлювати роботу. В цій сфері минулого місяця було створено 286 000 нових робочих місць.

Загалом, йдеться у звіті, США відновили майже половину із 22 мільйонів робочих місць, втрачених у перші два місяці пандемії.

Все ж, кількість робочих місць на 9,5 мільйона менше ніж перед пандемією. «Це більша втрата робочих місць, ніж у найгірші часи Великої рецесії», - заявила Сесілія Роуз, голова групи економічних радників Білого дому.

Вона також відзначила, що жінки більше постраждали від втрати робочих місць, ніж чоловіки. Багато жінок змушені були полишити лави робочої сили взагалі.

Для того, щоб повернутись до тієї кількості робочих місць, що була перед пандемією, необхідно, щоб зростання на рівні лютого трималось більше двох років, наголосила Роуз. Щоб підштовхнути економіку до зростання, в Білому домі закликали американських законодавців прийняти новий пакет економічних стимулів, які президент США Джо Байден подав до Конгресу.

Сенат США сьогодні розпочав розгляд поданого Джо Байденом законопроекту про економічні стимули, обсягом 1,9 трильйона доларів.

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