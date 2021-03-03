Пакет Байдена для США викликав дискусію серед економістів

Масштабний пакет економічних стимулів для США, на прийнятті якого наполягає президент США Джо Байден, може бути остаточно затверджено Сенатом США вже цього тижня.

Думки експертів розділились стосовно того, як американська та світова економіка відреагують на масштабні бюджетні вливання у США.

За задумом, додаткове вливання має знизити ставки та пожвавити економіку

Пакет передбачає додаткові заходи обсягом майже 2 трильйони доларів задля стимулювання економіки та подолання пандемії, на додачу до пакету стимулів обсягом 900 мільярдів, затвердженого за адміністрації Дональда Трампа.

За задумом, додаткове вливання має знизити ставки та пожвавити економіку. Критики ж вказують, що значний пакет стимулів може спричинити «перегрів економіки» та викликати інфляцію. Про це, зокрема, заявив колишній міністр фінансів США Леррі Саммерс.

МВФ підтримав пакет стимулів, запропонований Байденом. Директорка МВФ Крісталіна Георгієва назвала такий пакет допомоги «відповідним», наголосивши, що «бюджет США здатен винести додаткові стимуляційні заходи» і адміністрація може успішно зменшити ризики.

Її підхід викликав критику деяких оглядачів. Десмонд Лахман, колишній заступник директора МВФ в статті для The Hill заявив, що «своєю позицією МВФ шкодить не лише США, але і 190 країнам-членам».

Значні бюджетні вливання можуть спричинити високу інфляцію

За низьких ставок, вважає Лахман, навіть якщо у країни не все добре з фундаментальними показниками, вона може легко отримувати фінансування, коли ж такі ставки зростають, для країни настають скрутні часи.

На Уолл-Стріт кажуть: «коли вітер попутний, навіть індики літають», - пише Лахман, але, якщо ситуація різко змінюється «такі індики гучно падають».

Значні бюджетні вливання можуть спричинити високу інфляцію. Тоді Федеральний резерв мусить реагувати швидко - вводити високі ставки, що зменшить доступ до міжнародних запозичень для країн з економіками, що розвиваються.

Україна, яка належить до таких країн, планує запозичити більше 1,4 мільярда доларів США на міжнародному рмнку шляхом випуску єврооблігацій цього року, повідомляють ЗМІ.

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