Москва нещодавно направила бойові літаки до Лівії з імовірною метою надати підтримку нападам спонсованих державою бойовиків групи «Вагнер» на користь генерала Хафтара, йдеться в заяві командування силами США в Африці.

«Світ чув заяви Хафтара про те, що він збирається розпочати нову кампанію в повітрі. Це російські бойовики-пілоти бомбитимуть лівійців на поставлених Росією літаках», - заявив командувач силами США в Африці генерал Стівен Таунсенд.

Тепер Росія не зможе заперечувати свою участь, додав він.

«Надто довго Росія заперечувала міру своєї участі в тривалому конфлікті в Лівії. Тепер заперечити не вийде», - заявив генерал Таунсенд в дописі, що супроводжував фото Командування США в Африці.

Згідно до повідомлення військових США, впродовж декількох днів в травні російські винищувачі Міг-29 та Су-24 відлітали з Росії. На той час на них були позначки ВПС Росії. Після приземлення на базі Хмейнім в Сирії, Міг-29 перефарбували і на них не стало державних позначок.

Щонайменше 14 російських літаків із щойно знятими позначками прибули до бази ВПС Аль Жуфра в Лівії. Літаки транспортували російські військові, до Лівії їх супроводжували російські винищувачі, розташовані в Сирії, з дозаправкою на сході Лівії, йдеться в заяві.

Дестабілізацій ні дії Росії в Лівії погіршують нестабільність в регіоні, що спричиняє міграційну кризу, від якої, серед інших, потерпає Європа, наголосило американське командування.

Росія не підтверджує наявність своїх бойовиків в Сирії.

Опублікована 6 травня доповідь ООН підтвердила, що на боці Лівійської національної армії Хафтара, яка контролює східну частину країни, борються від 800 до 1 200 контрактників з російської приватної військової компанії «Група Вагнера».

Згідно з доповіддю комітету, що відслідковує ситуацію з санкціями щодо Лівії, «Група Вагнера», глава якої, імовірно, близький до російського президента Володимира Путіна, діє як «ефективний фактор підвищення бойових можливостей» для сил Хафтара, у той час як вони борються з міжнародно визнаним Урядом національної згоди, що базується на заході країни.

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