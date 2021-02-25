Росія: Навальному присудили премію Женевського форуму з прав людини

Російському опозиціонеру Олексію Навальному присудили премію мужності Женевського форуму з прав людини і демократії. Про це йдеться в листі, який отримав керівник штабів опозиціонера Леонід Волков, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Вручення премії відбудеться в червні цього року. Женевський форум з прав людини проводиться з 2009 року під час засідання Ради ООН з прав людини.

У листі організаторів форуму йдеться, що Навальний «був обраний за те, що надихає світ своєю видатною мужністю в боротьбі за справедливість і громадянські права». Організатори форуму висловили сподівання на те, що Навального невдовзі звільнять і він зможе отримати нагороду особисто, а також «дати відеоінтерв’ю перед врученням».

Якщо Навальний перебуватиме в ув’язненні, організатори планують запросити на вручення премії «кого-небудь з членів його сім’ї».Женевський форум з прав людини проходить щорічно з 2009 року напередодні засідання Ради ООН з прав людини. Форум організовують 25 правозахисних неурядових організацій, які також щорічно вручають Премію в області захисту прав жінок. У 2018 року лауреатом Премії мужності став опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

2 лютого Симоновський суд Москви ухвалив відправити Олексія Навального в колонію. Умовне покарання, яке він отримав у справі «Ів Роше» в 2014 році, замінили на 3,5 роки колонії загального режиму. Опозиціонер повинен провести в ув’язненні понад два з половиною років. Рішення суду поки не вступило в силу. До розгляду апеляції Навальний перебуває у СІЗО.

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