Міжнародна амністія бореться за Навального, хоч і не називає в’язнем сумління

Міжнародна правозахисна організація Міжнародна амністія (Amnesty international) заявляє, що не відмовляється від боротьби за його звільнення з ув’язнення в Росії попри застереження стосовно деяких його висловлювань у минулому.

«Олексій Навальний, як і багато інших у сучасній Росії, зазнають покарання за те, що вони наважились критикувати президента Путіна та його уряд, і Міжнародна амністія буде далі боротися за його свободу», - заявила організація на тлі палких дискусій щодо її рішення не називати його в’язнем сумління.

Олексій Навальний не вчинив злочину. Його ув’язнили лише у зв’язку з його мирними антикорупційними розслідуваннями...

Деякі коментатори висловили стурбованість тим, що на авторитетну міжнародну організацію могла вплинути кампанія очорнення Навального, яку провадить російська влада, зокрема через контрольовані Кремлем засоби масової інформації.

Міжнародна амністія проголошувала Олексія Навального в’язнем сумління 17 січня у зв’язку з його арештом у московському аеропорту після повернення з Німеччини, де його понад півроку лікували у берлінській лікарні внаслідок отруєння нервово-паралітичною речовиною.

В лютому російський суд ув’язнив Навального на майже три роки, покаравши його за порушення вимог попереднього умовного ув'язнення за іншою справою, яку називають політично вмотивованою.

Олексій Навальний відомий своєю багаторічною діяльністю, яка викриває корупцію російської влади і зокрема звинуваченнями на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Отруєння Навального опинився під посиленою міжнародною увагою після заяв уряду Німеччини та інших країн про відповідальність російської влади за те, що сталося з опозиціонером.

Багато західних засобів масової інформації досліджували біографію Навального, його погляди і зокрема зауважували, що на початку політичної діяльності він дозволяв собі грубі висловлювання щодо представників національних меншин.

Згодом Навальний називав деякі з тих висловлювань «помилковими» і пояснював їх тим, що виступав проти нелегальної імміграції в Росії.

Міжнародна амністія тепер каже, що «схвалила внутрішнє рішення більше не називати Олексія Навального в’язнем сумління з огляду на його минулі висловлювання. Деякі з тих коментарів, від яких Навальний прилюдно не відмовився, наближаються до межі пропаганди ненависті, а це суперечить тому, кого “Амністія” називає в’язнем сумління».

Організація підкреслює, що Навальний, наскільки відомо, не вдавався до подібних висловлювань в останні роки і наполягає, що її рішення «не змінює налаштованості боротися за його негайне звільнення, а також проти його політично вмотивованого переслідування російською владою».

«Олексій Навальний не вчинив злочину. Його ув’язнили лише у зв’язку з його мирними антикорупційними розслідуваннями та його діяльністю, політичним активізмом і за його критику уряду Путіна», - підкреслює Міжнародна амністія нагадуючи, що вона минулого тижня передала російській владі вимогу з 200 000 підписами про негайне звільнення Навального.

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