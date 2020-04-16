США розслідують різні версії походження пандемії COVID-19

Джерелом поширення вірусу могла стати лабораторія в Ухані. Таку версію розслідують установи США, пишуть Fox News та CNN з посиланням на поінформовані джерела. Перший пацієнт міг бути співробітником лабораторії, який заразився вірусом від кажана, повідомляє Fox News на основі інформації джерела, але вказує, що однозначних висновків ще немає.

У середу, спілкуючись з пресою Держсекретар США Майк Помпео відзначив: «Ми знаємо, що цей вірус пішов з Уханя в Китаї. Ми знаємо, що там є Інститут вірусології за кілька миль від ринку дичини. Ще багато потрібно дізнатись. Ви маєте знати, що уряд США ретельно працює, щоб це дізнатись».

Теорії про те, що джерелом поширення вірусу міг стати не ринок дичини в китайському Ухані, а лабораторія, де могли працювати з цим вірусом, поширилась після намагань китайського уряду приховати початок епідемії.

Раніше в 2018 році американські посадовці висловлювали занепокоєння через невідповідні умови захисту в уханській лабораторії. Про це повідомив The Washington Post.

В Пентагоні не вважають правомірною теорією про те, що вірус було створено штучно. Про це під час брифінгу для преси заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

«Наша розвідка приділила цьому багато уваги, - заявив Міллі у вівторок. - Наразі висновку немає, хоча докази, як видається, свідчать про природнє походження вірусу. Але однозначно ми не знаємо».

Науковці також здебільшого вважають, що вірус має природнє походження. Низка вчених направила листа до наукового журналу Lancet, де йдеться, що наукові свідчення підтримують теорію «яка переконливо вказує, що коронавірус походить з дикої природи, як і багато інших патогенів, що виникають», йдеться у листі.

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