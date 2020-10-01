Екс-директор ФБР Джеймс Комі відповідав на питання законодавців 

Колишній директор ФБР у американському Сенаті в середу навів аргументи на користь розслідування щодо зв'язків передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа з Росією під час виборів 2016 року.

Юридичний Комітет на слуханнях намагався дізнатись причини відкриття розслідування і наскільки воно було виправданим.

Під час слухань законодавці не презентували жодних нових документів в цій справі.

Втім у грудні минулого року Міністерство юстиції США виявило докази багатьох помилок під час відкриття цього розслідування, однак не знайшло політичного упередження в цій справі.

Тоді голова комітету Ліндсі Грем та деякі інші республіканці покладали на тогочасного директора Бюро Джеймса Комі відповідальність за частину помилок, зокрема за, буцімто, таємний дозвіл суду стежити за комунікацією одного з радників кампанії Трампа Картера Пейджа.

Під час слухань сенатори-республіканці намагались з'ясувати, чи ФБР, яке розслідувало кампанію Трампа і пізніше передало матеріали спецпрокурору Мюллеру, хотіло зашкодити кандидатурі та президентству Дональда Трампа. Законодавці-демократи натомість звинувачують республіканську більшість Сенату у політизації питання.

Під час розслідування справи щодо колишнього радника президента Трампа з національної безпеки Майкла Флінна Міністерство юстиції передало матеріали ФБР команді адвокатів Флінна, в яких йшлося, що Байден посилався на “указ Логана”, втім у документах не уточнюється, в якому контексті це звучало і що саме сказав Байден.

Під час слухань Комі під присягою заявив, що колишній віце-президент США Джо Байден ніколи не пропонував ФБР переслідувати генерал-лейтенанта Майкла Флінна.

“Я б це памятав, тому що це було б надзвичайно некоректно. Цього не сталося”, - сказав колишній директор ФБР.

Президент Трамп неодноразово заявляв, що Джо Байден ще за президентства Обами рекомендував використати так званий “указ Логана” для того, щоб переслідувати генерала Майкла Флінна. Цю ж заяву Президент озвучив під час нещодавніх дебатів між кандидатами на президента США.

В іншій частині запитань сенатори-демократи, посилаючись на статтю у New York Times, намагались дізнатись у Комі про фінансову ситуацію президента Трампа та які наслідки це несе для безпеки країни.

Колишній директор ФБР уточнив, що не говоритиме про президента конкретно, натомість описав загальні правила перевірки фінансової ситуації усіх представників уряду США.

Комі заявив, що будь-який представник уряду країни зі значними особистими боргами становить ризик для національної безпеки країни.

За його словами, персональні борги є серйозним фактором при наданні доступу до державної таємниці, адже іноземні неприятелі можуть скористатись цим для власної вигоди.

“Фінансова ситуація може зробити особу вразливою до примусу країною-супротивником і дозволить неприятелям робити те, що ми намагаємось робити іноземним урядовцям, якщо дізнаємось про їхні борги, а саме - намагаємось вербувати їх на наш бік”, - сказав Комі, відповідаючи на питання сенатора Діка Дурбіна.

“Це дуже серйозне питання під час перевірки будь-якої особи”, - додав колишній директор ФБР.

Президент Трамп звільнив Джеймса Комі з посади директора ФБР у травні 2017 року.

Напередодні видання New York Times, посилаючись на фінансові документи Дональда Трампа, оприлюднило інформацію про те, що персональний борг американського президента складає 400 мільйонів доларів. Більшість цієї суми потрібно буде сплатити у наступні кілька років.

Сам президент Трамп назвав статтю видання “фейковими новинами".

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