Кандидат, висунутий Трампом на посаду голови розвідки США, заявив, що зробить своїм пріоритетом захист виборів

Джон Реткліфф, якого президент США планує призначити на посаду директора Національної розвідки США, відповів на питання сенаторів США під час слухань у вівторок.

Слухання з затвердження Реткліффа на посаду стали першими після повернення сенаторів до роботи на Капітолійському пагорбі, яку було перервано у зв’язку з пандемією.

Для того, щоб забезпечити соціальне дистанціювання, сенатори входили до кімнати, де відбуваються слухання і ставили питання, а не перебували постійно в кімнаті для слухань.

Влітку кандидатуру Реткліффа, який на тепер є американським конгресменом, вже подавали на цю посаду, однак його кандидатуру було відкликано після критики у тому, що він не має достатнього професійного досвіду.

Питання захисту викривачів корупції стало одним з основних у питаннях сенаторів до Реткліффа. Під час слухань в рамках процедури імпічменту Трампа минулого року Реткліфф заявляв, що викривач корупції, скарга якого про можливий тиск адміністрації Трампа на Україну, стала одним з основних елементів слухань.

Реткліфф відмовився коментувати слухання в рамках процедури імпічменту, але запевнив, що «кожен викривач корупції, минулий, теперішній, чи майбутній матиме повний захист в рамках закону». Втім, зазначив конгресмен, Трамп не отримав доступу до відповідної процедури під час імпічменту в Конгресі.

Конгресмен наголосив, що Росія продовжує втручатись у вибори США і пообіцяв, у разі свого призначення, надати пріоритетного значення подоланню втручання у вибори США, поряд з такими питаннями як розслідування витоків пандемії COVID-19.

«Я зроблю все, щоб моїм найбільшим пріоритетом в разі мого затвердження на посаду, було проведення в 2020 році виборів в безпеці та таких, що заслуговують на довіру», - заявив Реткліфф.

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