«Це злиття провадження» - екс-генпрокурор Рябошапка про передачу до суду справи Гандзюк

Передача справи Гандзюк до суду відбулася передчасно. Про це сказав екс-генпрокурор Руслан Рябошапка у вівторок в інтерв’ю одному з українських телеканалів.

Як він заявив, «з того, що я знаю, велика кількість слідчих дій не була проведена, і велика кількість доказів, які були би визначальними для того, щоб отримати обвинувальний вирок, зібрані не були».

Як додав Рябошапка, він поділяє стурбованість активної частини українського суспільства, яка вийшла до Офісу президента України протестувати проти передчасного завершення слідства.

Прогнозуючи, як це може закінчитись, екс-генпрокурор сказав:

Передчасна передача до суду є, грубо кажучи, злиттям кримінального провадження



«Недоведеність вини призведе до того, що вироки будуть виправдальними, відповідно Україна так і не дізнається, хто був насправді замовником цього злочину і які були детальні обставини цього злочину. Тому передчасне розкриття матеріалів кримінального провадження та передача до суду фактично є, грубо кажучи, є злиттям кримінального провадження. Вдруге відновити це провадження буде вже неможливо».

Як ми вже повідомляли, у понеділок СБУ заявила про завершення досудового розслідування резонансної справи Катерини Гандзюк. Підозрюваними в організації нападу, що призвів до смерті активістки, було названо Владислава Мангера і Олексія Левіна.

Покарання саме цих осіб – голови Херсонської облради та помічника депутата цієї ж облради – добивалися громадські активісти. Саме з вимогою притягнення їх до відповідальності проходили численні акції «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Однак новина про передачу справи до суду спричинила протести.

«Генпрокуратура зливає справу Гандзюк, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова діє в інтересах замовників та організаторів вбивства». Таке заявили активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», які в понеділок увечері прийшли під Офіс президента.

Кількадесят учасників акції, у тому числі правозахисники та адвокати потерпілої сторони, вимагали пояснень президента Зеленського і скандували: «Венедіктову – у відставку!»

Пізніше увечері вони прийшли також під помешкання Венедіктової та залишили напис на асфальті перед входом: «Тут живе подруга вбивць Гандзюк».

«Злочином» назвав дії Генпрокуратури і батько загиблої активістки Віктор Гандзюк. Як він сказав у коментарі «Радіо Свобода», «Генеральна прокуратура зробила те, чого чекали адвокати Мангера».

Прокоментувати ситуацію «Голос Америки» попросив адвоката потерпілих Євгенію Закревську.

Як вона пояснила, протести викликані тим, що слідство насправді не завершене, а покази проти головного замовника Мангера не повністю зібрані.

«Припинили слідчі дії, відмовились від збору доказів і передали справу в суд, «як є». Саме про це просили адвокати Мангера, і саме тому вони зараз радіють», – обурюється адвокатка.

Нам це представляють як перемогу: мовляв, завершено розслідування, справу передано до суду



За її словами, «Нам це представляють як перемогу: мовляв, завершено розслідування, справу передано до суду. Це для пересічного громадянина так виглядає. Але ж ми, адвокати, добре знаємо матеріали справи. Знаємо і заплановані слідчі дії, від яких прокуратура відмовилась. І ми розуміємо, що це не є успіх, і явно не в інтересах справи зроблені кроки», – сказала Закревська «Голосу Америки».

Неякісність цієї справи, брак зібраних показів будуть очевидними через рік, а то й два, коли суд це встановить.

Як додав у коментарі «Голосу Америки» адвокат Масі Найєм, «Справу передали в суд поспіхом. Неякісність цієї справи, брак зібраних показів будуть очевидними через рік, а то й два, коли суд це встановить. Тобто наслідки свого поспіху Венедіктова отримає не сьогодні і не завтра. А зараз вона просто здихалась цієї справи».

За словами Найєма, «Ми два роки у цих матеріалах варимось. Ми знаємо, яких доказів бракуватиме. І ми знаємо, що без них справа у суді розвалиться. Тому й попереджаємо про це суспільство, яке два роки після загибелі Каті Гандзюк вимагало знайти замовників, знайти організаторів».

«Голос Америки» звернувся також за коментарем до Олександра Шадріна, адвоката підозрюваного Владислава Мангера. Сам Владислав Мангер заявляє, що справа проти нього сфальсифікована, а до нападу на Катерину Гандзюк він не причетний.

А тим часом у вівторок на сайті Офіса Генерального прокурора з’явилось роз’яснення щодо закінчення досудового слідства у справі Гандзюк.

«Чому досудове розслідування завершене саме зараз?» – ставить запитання документ. І подає відповідь: «Оскільки у ході досудового розслідування слідством та прокуратурою використано повний спектр слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення об'єктивної істини у цій непростій та досить тривалій справі, прокурор дійшов висновку про наявність достатніх підстав для складання обвинувального акту».

У середу представники Генпрокуратури та СБУ відмовились брати участь у засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії, оперативно скликаної через ситуацію зі справою Гандзюк.

Дивіться також: Світовий банк виділив Україні додатково 135 мільйонів доларів кредиту для реформ у медичній галузі. Відео