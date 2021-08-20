ЮНІСЕФ: Кліматична криза несе «надзвичайні ризики» для дітей

Майже мільярд дітей, що становить близько половини з 2,2 млрд дітей на планеті, проживають на територіях «надзвичайно високого ризику» з точки зору глобального потепління. Про це йдеться у звіті ООН опублікованому 20 серпня.

Цей звіт «вперше склав картину того де і як на дітей впливатиме зміна клімату і ця картина неймовірно жахлива», - заявила Генріетта Форд, виконавча директорка UNICEF.

«Кліматична криза - це криза прав дитини», - додала вона.

Найбільший ризик від зміни клімату, який загрожує освіті, здоров‘ю та захисту дітей а також збільшує ризик смертельних захворювань існує в ЦАР, Чаді, Нігерії, Гвінеї та Гвінеї-Бассау.

До таких ризикі належать загрози повеней, циклонів, хвороб, що переносять комахи, забруднення свинцем, теплові хвилі, нестача води, збільшення забруднення повітря.

Україна набрала 3,8 бала в Індексі ЮНІСЕФ стосовно ризику зміни клімату для дітей, що відповідає середнім показникам. Ймовірність шокових подій, викликаних зміною клімату для України оцінюється як середня, а загроза, яку вони становлять для дітей - на низькому рівні.

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