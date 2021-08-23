У Києві почався саміт «Кримської платформи»

Делегації більше 40 країн беруть участь у першому установчому саміті «Кримської платформи», робота якого розпочалась в Києві в понеділок 23 серпня.

«Як кількість друзів, які зібрались а також приклад Балтії є обнадійливими для Україн», - заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас у своєму дописі у Twitter. Він відзначив, що в низка промовців згадує про досвід деокупації Балтії.



Голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму виступі підкреслив політику невизнання анексії Криму Росією, йдеться на сайті «Кримської платформи». «Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконну анексію Криму та Севастополя Росією», - сказав він.

Президент Литви Гітанас Науседа наглосив: «Крим - навід‘ємна частина України» і це зрозуміло для кожного литовця.

Широку міжнародну участь у саміті відзначив і колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. Він назвав це «однозначним успіхом України, який концентрує увагу на тривалій окупації Криму».

Делегацію США на саміті «Кримської платформи» очолює міністр енергетики США Дженніфер Гренголм.

За інформацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на саміті «Кримської платформи» заплановані такі панелі:

про невизнання спроби анексії Криму;

про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;

про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;

про відновлення прав кримськотатарського народу.

Кулеба також відзначав, що до декларації, яку ухвалять на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва, пише Радіо «Свобода».

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