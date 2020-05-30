Посол США в ОБСЄ: Санкції щодо Росії - за Мінськими угодами та через анексію Криму - повинні залишитася в дії

Місія США в ОБСЄ закликала Росію повернути Крим і вивести війська зі сходу України.

“Час для Росії припинити цю шараду, повернути Україні контроль над Кримом і вивести свої війська та обладнання зі східної України”, - йдеться на Твітер-сторінці місії.

Під час онлайн-зустрічі Постійної Ради ОБСЄ у Відні американський посол Джеймс Гілмор ІІІ заявив, США підтримують український суверенітет, незалежність і територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами.

“Ми не визнаємо, і ніколи не визнаємо, спробу Росії анексувати Крим”, - додав він.

Відтак санкції щодо Росії, передбачені Мінськими угодами, а також санкції, що запроваджені внаслідок анексії Криму, повинні залишитися в дії, - мовиться у заяві посла США в ОБСЄ.

“Ми відкидаємо російські заяви, що Москва покращила життя кримських татар і інших українців, що проживають в окупованому Росією Криму”, - заявив Гілмор.

Місія США в ОБСЄ наголошує, що військові дії на сході України не є “внутрішнім конфліктом”.

“Російський уряд ініціював цей конфлікт, щоб повернути Україну під вплив Кремля”, - заявив посол США.

“Понад 6 років російський уряд розпалював конфлікт у східній Україні, загрожуючи життю місцевого населення і руйнуючи критично важливу інфраструктуру, від якої залежить постачання електрики та води для мільйонів людей”, - додав посол Гілмор.

Під час засідання ОБСЄ він наголосив, що “так звана влада російських ставлеників не існувала б на підконтрольній Росії східній Україні без прямої підтримки з Москви”

Всю відповідальність за військові дії на сході України він поклав на Москву.

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