Сполучені Штати висловили підтримку Україні і нагадали, що Медведчук перебуває під санкціями у США

Сполучені Штати підтримують зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності через запровадження санкцій. Про це мовиться в заяві посольства США в Україні.

Як нагадує повідомлення, Сполучені Штати ввели санкції проти кума Путіна, одного з лідерів проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука ще в 2014 році.

"З 2014 року Віктор Медведчук перебуває під санкціями США за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України", - сказано в заяві посольства.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 19 лютого. Рішення передбачає запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко і загалом включає перелік із 19 компаній та 8 фізичних осіб.

Санкції вводяться на три роки і стосуються всього майна подружжя, на брифінгу в п'ятницю повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, санкції застосовані за фінансування тероризму.

Як повідомив Данілов, РНБО запровадила також санкції проти низки інших осіб, що володіють заводом у Росії, який постачає нафтопродукти в самопроголошені "ЛНР/ДНР". Під санкції потрапили, крім того, літаки, якими Медведчук, на порушення українського законодавства, здійснював польоти до держави-агресора.

Медведчук відкинув звинувачення у фінансуванні тероризму.

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