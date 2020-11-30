США ввели санкції проти компаній з Росії та Китаю за сприяння ядерній програмі Ірану

США запровадили санкції проти чотирьох компаній з Росії та Китаю за підтримку іранської програми ядерних ракет. Про це Державний департамент повідомив на своїй офіційній сторінці у п‘ятницю.

Російські Nilco Group та Elecon підпали під санкції за «передачу чутливих технологій та матеріалів для ракетної програми Ірану».

"Ми продовжимо перешкоджати зусиллям Ірану із розробки ракет і будемо використовувати наші повноваження в сфері санкцій, щоб вказувати на іноземних постачальників, таких, як ці орагнізації в КНР та Росії, які надають ракетні матеріали та технології Ірану", - заявив держсекретар США Майк Помпео.

У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів США з міжнародної угоди 2015 року щодо ядерної програми Ірану. З того часу США поновлюють дію санкцій щодо Ірану.

Новообраний президент США Джо Байден може поновити участь США в угоді 2015 року, зауважують оглядачі. "Якщо Іран повернеться до суворого виконання ядерної угоди, Сполучені Штати можуть поновити участь в угоді в якості початкової точки для переговорів”, - заявляв Байден під час передвиборчої кампанії у вересні.

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