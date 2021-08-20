США ввели додаткові санкції проти Росії, через отруєння Навального

В річницю отруєння російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною «Новічок», США оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи вводяться в координації із Великою Британією, підкреслили в Державному департаменті США.

Серед нових обмежень - заборона на імпорт вогнепальної зброї та боєприпасів виготовлених, або розташованих в Росії, а також розширення заборони експорту до Росії ядерних та ракетних технологій.

Також США додали до санкційного переліку 9 росіян, включаючи агентів, яких підозрюють у отруєнні Навального а також 4 російські компанії, які працюють в сфері розробки хімічної зброї в Росії, повідомили в Держдепі.

США та Велика Британія «засуджують спробу вбивства Навального в серпні 2020 року а також наступні дії, спрямовані на те, щоб зупинити його критику російьського уряду, включаючи його ув‘язнення в січні 2021 року», йдеться в заяві американського відомства.

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