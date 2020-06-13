В Конгресі США закликають розширити санкції проти Пригожина, якого пов‘язують з групою Вагнера та російською «фабрикою тролів»

Голова Комітету міжнародних відносин Конгресу США Еліот Енгель ініціював проект постанови, що передбачає розширення санкцій проти наближеного до Путіна російського бізнесмена Євгена Пригожина, а також координацію дій з Європейським союзом та іншими країнами в цій сфері.

«Євген Пригожин - маріонетка Путіна з довгою історією нанесення шкоди інтересам Сполучених Штатів від імені російського уряду. "Фабрики тролів" його Агентства Інтернет-досліджень (IRA) нахабно втручались до виборів 2016 та 2018 років, проводячи кампанії з дезінформації проти народу Америки, а бойовики його Групи Вагнера брали участь у підривній діяльності проти наших партнерів та союзників в Україні, Сирії, Лівії, Африці та в інших регіонах», - заявив Енгель.

Пригожин відкидає звинувачення щодо втручання у вибори США. Раніше цього року Мін‘юст США відкликав одне зі звинувачень проти фірми Пригожина «Конкорд», що стосувалось втручання до виборів. Причиною відкликання стало побоювання, що олігарх використовує судову систему США для збору даних.

У вересні 2019 року США запровадили санкції проти Пригожина за фінансування так званої «фабрики тролів», яка намагалась вплинути на американські вибори 2018 року

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