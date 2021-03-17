CNN: США планують ввести нові санкції проти Росії наступного тижня

Адміністрація президента США Джо Байдена вже наступного тижня планує оголосити про запровадження нових санкції проти Росії, через втручання до американських виборів, повідомляє CNN з посиланням на інформацію від трьох чиновників Державного департаменту США.

Санкції стосуватимуться декількох країн, включаючи Росію, Китай та Іран, повідомили посадовці.

«Ви вже бачили від нас низку дій у відповідь на використання Росією хімічної зброї у спробі вбивства Олексія Навального, - наводить Reuters слова посадовця Держдепу. - Скоро буде більше».

У вівторок Офіс директора національної розвідки США (ODNI) опублікував звіт про втручання в американські вибори в 2020 році.

За оцінкою розвідки, Кремль здійснив операції впливу на передвиборчу кампанію в США, включаючи із залученням осіб з України. Ці дії були спрямовані на декілька завдань: завдати шкоди Джо Байдену та Демократичній партії, підтримати Дональда Трампа, підірвати довіру суспільства до виборчого процесу та посилити соціальний та політичний розбрат в США, йдеться у звіті.

Дивіться також: Час-Тайм. Річниця так званого «референдуму» у Криму. Заява США