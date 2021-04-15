США ввели санкції проти російських технологічних компаній а також обмеження на операції з облігаціями РФ

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти Росії з метою «обмежити її здатність фінансувати свою діяльність» та «проводити зловмисні дії в кіберсфері». Про це оголосила міністр фінансів США Дженнет Єллен у четвер.

Зокрема, американським фінансовим установам тепер заборонено купувати на первинному ринку облігації випущені російським центробанком, Міністерством фінансів РФ або Національним фондом РФ після 14 червня 2021 року в рублях, або в іншій валюті. Також американським фінансовим установам заборонено надавати позики в рублях, або в іншій валюті цим трьом установам. Заходи діють на додаток до обмежень на операції з державними борговими інструментами Росії, запровадженими в серпні 2019 року.

Міністерство фінансів США також ввело санкції проти шести технологічних компаній, які підтримують діяльність російської розвідки, заявили в американському відомстві.

Серед компаній, що опинились під санкціями США: ЕРА Технополіс, Пасит, Федеральний науково-дослідний інститут зі спеціалізованих комп‘ютеризованих розробок та автоматизації (СВА), Необіт, AST та Позитив Технолоджіз.

Російська розвідка, зокрема ФСБ, ГРУ та СВР - вчинила «одні з найбільш небезпечних кібернападів у нещодавній історії, включаючи кібернапад SolarWinds». ФСБ та ГРУ також брали участь в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального, пояснили у відомстві.

Окремо Міністерство фінансів США зазначило участь ГРУ в застосуванні вірусу NotPetya в Україні а також у проведенні «кібернападів на урядові системи та критичну інфраструктуру в Україні та Грузії, операції зі зламу систем на витоку інформації в США та Франції».

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