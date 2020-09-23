США ввели нові санкції проти тих, хто співпрацював з Пригожиним та допомагав ФСБ в Криму

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 8 організацій та 7 осіб пов’язаних з близьким до Кремля російським олігархом Євгеном Пригожиним, за те, що вони «від імені Пригожина просувають вплив Росії в Центрально Африканській Республіці», а також тих, хто надавав безпосередню підтримку ФСБ, або долучався до уникнення санкцій США, йдеться в повідомленні оприлюдненому в середу на сайті відомства.

«Євген Пригожин має міжнародну мережу, яка допомагає йому поширювати зловмисний політичний та економічний вплив у світі», - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Компанії та особи, включені до санкційного переліку 23 вересня «прямо долучені до просування дій Пригожина в ЦАР, допомагають діяльності ФСБ, або займаються уникненням санкцій».

США раніше запровадили санкції проти Пригожина та пов’язаного з ним російського Агентства дослідження Інтернету, так званої «фабрики тролів». Також Пригожина пов‘язують з приватною військовою компанією «Вагнер», включеної до санкційного переліку США, за те, що вона «проводить, або проводила небезпечні дестабілізуючі операції в іноземних країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія та Мозамбік», - наголосили у відомстві США.

Пригожин володіє, або контролює компанії, що займаються видобутком корисних копалин в ЦАР: M Finance та Lobaye Invest. Під санкції потрапили також засновники та посадовці цих компаній.

Компанію Okeanos, російську компанію підводних технологій, було включено до санкційного переліку за довгу співпрацю з російськими урядовими установами, включаючи ФСБ. В квітні 2015 року ця компанія надала пірнальне устаткування ФСБ а також забезпечувала його роботу в українському Криму. В березні 2017 року клієнтами Okeanos були ФСБ та російське Міністерство оборони. В вересня 2018 року Okeanos було включено до переліку Міністерства торгівлі США за надання устаткування та підтрмку російських ВМС, наголосили у відомстві.

Компанію Optima Freight та її керівника Микиту Ковалевського внесено до переліку через участь в уникненні санкцій США.

«Микита Ковалевський та його компанія Optimа Freight через незаконну схему порушили експортні закони США в придбанні чутливої, підконтрольної технології США, - заявила спецагент ФБР з контррозвідки Стейсі Мой. - ФБР агресивно розслідує та припиняє спроби Росії вкрасти американські інновації».

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