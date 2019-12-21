В Україні вже побачили ефект від затверджених Трампом санкцій проти «Північного потоку 2».

Президент США Дональд Трамп підписав закон про Державний оборонний бюджет (NDAA) - один із найважливіших документів, що визначає оборонні видатки країни.

В документі законодавці передбачили і обов'язковість запровадження санкцій проти компаній, що беруть участь у газпромівському енергетичному проекті "Північний потік 2".

США виступають проти втілення проекту, наголошуючи, що він збільшить залежність Європи від Росії і зашкодить інтересам України.

В українському уряді привітали рішення Трампа запровадити санкції, відзначивши, що це допомогло в газових переговорах з Росією а також вже спричинило до того, що якнайменше одна з компаній-учасниць проекту припинила роботи над «Північним потоком 2».

«Вітаю підписання Дональдом Трампом санкцій проти «Північного потоку 2». Перший результат - Allseas, компанія, що бере участь в побудові трубопроводу, призупинила роботу над ним», - написав прем‘єр-міністр Олексій Гончарук у Twitter

Він також відзначив, що «санкції створюють стабільні та конкурентні ціни на газ для всіх європейських споживачів. Україна поділяє цю позицію з багатьма країнами ЄС, які протягом останніх чотирьох років виступали проти побудови цього політизованого проекту».

В Німеччині висловили жаль з приводу рішення США запровадити санкції. «Уряд Німеччини відкидає такі екстратериторіальні санкції», - заявила заступниця речника Німецького уряду Ульріке Деммер у суботу.

В середу канцлер Німеччини Анґела Меркель наголосила, що Німеччина не розглядає заходи у відповідь і «не бачить альтернативи переговорам, хоч і дуже жорстким, бо ми не схвалюємо санкції».

Експерти по-різному оцінюють те, чи будуть американськи санкції здатні зупинити «Північний потік 2».

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