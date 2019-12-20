Чи можуть США зупинити Північний потік-2? - думки американських експертів

США послідовно виступають проти цього проекту. Цього тижня Конгрес схвалив оборонний бюджет на 2020 рік, який закріплює санкції проти осіб та компаній, задіяних у реалізації проектів Північний потік-2 та Турецький потік. Санкції мають вступити в силу після підписання президентом Трампом.

Санкції, накладаються на судна, які займаються прокладанням труб на глибині у понад 30 метрів, а також іноземних осіб, які продавали чи здавали в оренду ці судна для реалізації проекту.

Законопроект має положення які наділяють президента правом скасувати дію санкцій по відношенню до певних осіб чи компаній, якщо він вирішить, що це у національних інтересах США



Юристка-міжнародниця Анні Фролік каже, що попри певну жорсткість санкцій, законопроект передбачає виключення щодо їх застосування, коли йдеться про національну безпеку США:

"Співробітники чи співвласники цих компаній не зможуть отримати візи для виїзду у США. Діючі візи будуть анульовані. Будуть заморожені активи та майно цих осіб на території США. Разом з тим, законопроект має положення які наділяють президента правом скасувати дію санкцій по відношенню до певних осіб чи компаній, якщо він вирішить, що це у національних інтересах США".

У Кремлі стверджують, що попри санкції, проект буде завершено. Деякі експерти занепокоєні - час упущено, і Північний потік-2 не зупинити.

Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст не погоджується:

"Ще не пізно. Хоча санкції затвердили трохи пізніше, ніж я б хотів. Головне, що санкції вступають у силу миттєво після підписання президентом. А це має статися протягом наступних пару тижнів. Не було озвучено жодних прогнозів, що проект може бути завершено протягом наступних десяти днів. Тому санкції вступлять у дію до завершенням проекту. Тому після підписання і входження в силу, вони таки зупинять Північний потік-2 на певний період часу", - каже колишній дипломат.

Після підписання і входження в силу, вони таки зупинять Північний потік-2 на певний період часу



"Ми не знаємо, які технології Москва зможе знайти, якщо компанія Allseas вийде з проекту. Ми припускаємо, що вони це зроблять через санкції. Ми знаємо, що Москва завжди покладалась на західні технології. Тому без західних високих технологій не реалістично закінчити будівництво цього трубопроводу у наступні 2-3 роки", - розповів Гербст.

Однак, Анні Фролік не певна, що санкції зможуть суттєво зашкодити завершенню проекту:

"Так, санкції вступають у силу негайно після підписання. Але Держдепартамент та Мінфін мають 60 днів для того, щоб визначити компанії та осіб, проти яких вони мають бути застосовані. Ми знаємо, хто задіяний у проекті зараз і можемо припустити, проти кого вони будуть застосовані. Але залишається багато питань, які з них підпадуть під санкції. Крім того, обидва проекти у фінальній стадії. Турецький потік майже завершений, Північний потік-2 так само наближається до завершення. Крім того, може виявитись, що санкції не достатньо жорсткі, щоб мати справжній ефект на процес будівництва. До того ж вони мають достатньо вузьке застосування, залишається багато аспектів проекту, на які санкції не розповсюджуються".

Може виявитись, що санкції не достатньо жорсткі, щоб мати справжній ефект на процес будівництва. До того ж вони мають достатньо вузьке застосування



Санкції не розповсюджуються на компанії у разі, якщо їх найматимуть аби ліквідувати чи попередити наслідки екологічної катастрофи. Колишній координатор Держдепартаменту США з питань санкцій каже, що Кремль може скористатися цією шпариною:

"Росіяни можуть використати власні технології і прокласти не якісні труби, знаючи, що пізніше вони зможуть використати екологічний виняток, щоб їх переробили з використанням західних технологій".

Замість запровадження санкцій проти компаній Фрід пропонує прийняти так звані умовні санкції проти самої Росії.

"Якщо росіяни зупинять поставки газу в Україну, Польщу чи будь-яку іншу країну Європи з невиправданих причин чи будуть у будь-який інший спосіб використовувати газ, як політичну зброю, в дію вступають умовні санкції. Ми можемо покарати Газпром. Ми можемо перекрити додаткові джерела фінансування, запровадити обмеження на випуск нових облігацій, обмеження, які вплинуть на їх здатність проводити розвідку покладів корисних копалин", - каже Фрід.

Якими саме повинні бути санкції – у цьому думки експертів дещо розходяться. Однак у ключовому питанні їх позиція єдина: Північний потік-2 - не економічний, а суто геополітичний проект, який суперечить стратегічним інтересам США, і Сполучені Штати повинні зробити все, щоб не допустити його завершення.

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