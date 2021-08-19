Байден став на захист вимоги носити маски в школах

У своїй промові в Білому домі у середу президент США Джо Байден заявив, що адміністрація вживатиме рішучих заходів, якщо місцева влада заборонить вводити обов‘язковий масковий режим в школах. Байден дав вказівку Міністерству освіти США вживати правових заходів проти губернаторів, які намагаються заблокувати масковий режим.

«Ми не будемо сидіти склавши руки, в той час, як губернатори намагаються заблокувати і залякати освітян, які прагнуть захистити дітей», - заявив президент США.

Центри США з контролю над захворюваннями рекомендують всім учням у дитсадках та школах носити маски. Також діти від 12 років можуть отримати щеплення.

Раніше губернатори Техасу, Флориди та Аризони заявляли про намір заблокувати запровадження обов‘язкової вимоги носити маски в школах.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс розкритикував заяву Байдена. «Він одержимий тим, щоб уряд примушував дитсадки, школи цілий день носити маски, - заявив ДеСантіс в середу, після виступу Байдена. - У Флориді ми переконані, що це рішення батьків, а Джо Байден вважає, що уряд має прийти і прийняти рішення замість батьків і змусити малих дітей носити маски».

У США реєструється новий спалах коронавірусу. За минулий тиждень коронавірус виявлено у більш ніж 120 тисяч дітей у США, повідомила Американська академія педіатрії.

У своїй промові Байден також оголосив про те, що кошти федерального бюджету США не будуть надаватись тим будинкам для літніх людей, де персонал не має щеплень від COVID-19.

Дивіться також: Новий український стартап перетворює Youtube відео у статті, і заразом економить час користувачам. Відео