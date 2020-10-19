Швеція змінює свою стратегію і готується запровадити більш жорсткі заходи зі стримування COVID-19

Швеція, на відміну від інших європейських країн, не запроваджувала жорсткі карантинні обмеження під час першої хвилі коронавірусу. Бари, ресторани, середні школи та дитячі садочки працювали у березні, коли Франція, Німеччина та інші європейські країни запроваджували жорсткий режим карантинних обмежень, що зробило шведську стратегію однією з найбільш обговорюваних.

Реагуючи на нові спалахи коронавірусу в країні, влада дещо змінила підхід до обмежувальних заходів. Тепер, починаючи з понеділка 19 жовтня, регіональні посадовці в сфері охорони здоров‘я отримали повноваження ініціювати карантинні обмеження, повідомляє видання The Local Sweden. Місцеві органи зможуть обмежувати відвідання громадських місць, користування громадським транспортом, тощо.

Андерс Тегнелл, головний епідеміолог країни оголосив про плани обговорити з відповідальними за охорону здоров‘я в регіонах, де епідемія поширюється найбільш швидко, введення жорстких рекомендацій з метою стримування поширення коронавірусу, пише видання Telegraph.

«Протягом останніх декількох тижнів є рух до запровадження моделі, подібної до Норвегії та багатьої інших країн», - говорить Тегнелл. Все ж, пише Telegraph, Швеція не планує штрафувати чи карати порушників обмежень.

Швеція реєструє більшу смертність від коронавірусу, ніж сусідні з нею країни. Там, станом на неділю, від хвороби померло 5 918 людей, що значно перевищує 278 смертей в Норвегії та 346 у Фінляндії, пише Business Insider. Швеція стала 14-тою серед країн в світі за смертністю від COVID-19 на 100 000 осіб. Серед європейських країн за цим показником її випередили Італія, Велика Британія, Іспанія та Бельгія.

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