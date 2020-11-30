Пандемія – слово року. Словники Merriam Webster та Dictionary.com оприлюднили найбільш популярні терміни 2020

Пандемію (pandemic) назвали словом року провідні словники англійської мови Merriam-Webster тa Dictionary.com. Обидві компанії кажуть, «пандемія» була головним пошуковим словом, який увійшов у мову повсякденного життя 2020 року.

В Merriam Webster кажуть, що 11 березня, коли Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про пандемію, кількість пошуків за словом «пандемія» у порівнянні з тим же днем 2019 року виросла на майже 116 тисяч відсотків. Інші слова в топах пошуку – «безсимптомний» (asymptomatic), «карантин» (quarantine) та, звичайно, «коронавірус» (coronavirus). Визначення терміну «COVID-19» - респіраторне захворювання, від легкої до тяжкої форми, спричинене коронавірусом - з`явилось у словнику вже через місяць після його першого застосування.

В Dictionary.com також кажуть, що такі терміни як «соціальне дистанціювання» та «колективний імунітет» тепер вийшли за межі використання лише у професійній медичній сфері і стали широковживаними.

«Спеціалізована мова, з такими термінами як «епідеміологія» та «соціальна поведінка» сформувала спільний та словарний запас для повсякденного життя, який постійно росте», - кажуть в Dictionary.com.

Серед популярних слів цього року, повідомляють обидві компанії, також термін “defund”, який став широковживаним у червні після вбивства Джорджа Флойда на тлі закликів “defund the police” - припинити надавати кошти поліції.

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