Ілон Маск: Tesla створила новий дах, що виробляє струм із сонячної енергії

Інноваторська компанія Tesla, відома своїми електро автомобілями, зрештою розробила новий дах для будинків, який може акумулювати сонячну енергію и перетворювати її на струм. Про це заявив керівник компанії Ілон Маск.

«Це було досить важко - дах має бути придатний для тривалого використання. Якщо до цього додати електрику, виходить досить складно», - заявив Маск у розмові з пресою у п‘ятницю.

Маск вперше оголосив про цю розробку в 2016 році, але масове виробництво компанія змогла розпочати лише тепер. Це вже третій варіант розробки даху.

На відміну від встановлення сонячних панелей на дах, панелі, які пропонує Маск, і є дахом. Вони можуть вловлювати фотони і перетворювати їх на електроенергію.

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