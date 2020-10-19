Facebook говорить, що відхилив 2 мільйони рекламних повідомлень за спроби «зашкодити голосуванню» на виборах США

Соцмедійна компанія Facebook заявила, що відхилила 2,2 мільйона рекламних повідомлень в Facebook та Instagram а також усунула 120 000 дописів за спроби «зашкодити голосуванню» на президентських виборах у США. Про це в інтерв‘ю французькому виданню Journal du Dimanche, опублікованому в неділю, заявив віце-президент Facebook Нік Клегг, пише AFP.

«Тридцять п‘ять тисяч співробітників дбають про безпеку наших платформ і долучаються до питання виборів, - заявив Клегг. - Ми працюємо в партнерстві з 70 ЗМІ, включаючи п‘ять у Франції з питання перевірки інформації». Однак, зауважує видання Verge, деякі ЗМІ, такі як АВС та Snoop, полишили це партнерство, що може свідчити про складнощі в ініціативі.

Клегг також заявив, що компанія використовує технологій штучного розуму, які «дозволили усунути мільярди дописів та неправдивих акаунтів ще до того, як про них повідомили користувачі».

Наприкінці минулого місяця, Facebook запровадив заходи, спрямовані проти зловживання соцмережею під час виборчого процесу у США. Зокрема заходи забороняють дочасні оголошення про перемогу на виборах а також рекламу, спрямовану на делегітимізацію результатів виборів.

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