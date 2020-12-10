Уряд США прагне розділити Facebook

Федеральна торгова комісія США (FTC) подала судовий позов проти соцмережевої компанії Facebook. У позові урядова установа вимагає примусово розділити компанію, зобов‘язавши її продати частку активів, включно з Instagram та WhatsApp.

«Facebook утримав своє монопольне становище придбавши ці компанії, які становлять загрозу конкуренції і створюють невиправдані перепони для потенційних конкурентів, яких Facebook не може, або не хоче купувати», - йдеться в позові.

Генеральні прокурори із 48 штатів США також подали власні позови проти компанії, звинувачуючи її у монополізації ринку.

У Facebook заявили, що вивчають позови і підкреслили, що Комісія свого часу дала дозволи на купівлю Instagram та WhatsApp, а зміна в підході створить негативний прецедент.

«Через роки після того, як FTC надала дозвіл на придбання, уряд хоче переглянути незважаючи на прецедент, який це створить для бізнесу, або тих, хто щодня обирає наші товари», - йдеться в заяві компанії.

Facebook придбав Instagram за мільярд доларів в 2012 році, а WhatsApp в 2014 за 22 мільярди доларів.

Потужні позови проти компанії свідчать про існування згоди серед посадовців та законодавців США з питання необхідності обмеження монополізації цього ринку, пише Reuters.

Під час слухань в Конгресі США цього літа з питань монополізації ринку високотехнологічними компаніями, засновник Facebook Марк Цукерберг відкинув звинувачення у невідповідній поведінці і назвав Facebook «гордою американською компанією», розвиток якої «не був би можливий без в американських законів, які сприяють конкуренції та інноваціям».

Facebook став другою високотехнолгічною компанією, проти якої уряд США подав позови цього року щодо неналежної поведінки у бізнесі. В жовтні Міністерство юстиції США подало позов проти компанії Alhpapet, батьківської компанії для Google, звинувативши її в зловживанні ринковим становищем для захисту від конкуренції.

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