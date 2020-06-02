Співробітники Facebook виступили проти позиції Цукерберга щодо твітів Трампа

Сотні співробітників соцмережевого гіганта Facebook провели віртуальну акцію протесту, припинивши роботу в понеділок, після заяви керівника компанії Марка Цукерберга стосовно твітів президента США Дональда Трампа.

Минулого четверга Трамп відреагував на те, що мирні протести у США набули насильницького характеру, написавши у Twitter: «Коли починається мародерство, починається стрілянина». Цю фразу, яка має негативний історичний контекст у США, компанія Twitter позначила як «підбурювання насильства».

Голова компанії Facebook в п’ятнцию пояснив, що така фраза була б припустима у Facebook. «Знаю, що багатьом не сподобається те, що ми б залишили ці пости, але ми вважаємо, що потрібно дозволяти якомога більше виражати свої думки, крім випадків, якщо існує невідворотний ризик конкретної шкоди, або небезпека, як це викладено в правилах», - зауважив Цукерберг.

Співробітники компанії вважають, що така фраза Трампа порушувала б правила компанії щодо пропаганди насильства. «Мені соромно працювати тут через бездіяльність Facebook у зніманні поста Трампа, який підбурює насильство», - йдеться у твіті інженера компанії Лорен Тен.

У відповідь на протест, речник компанії наголосив на тому, що думки співробітників можуть не відповідати позиції компанії. «Ми заохочуємо співробітників відкрито висловлювати незгоду зі своїм керівництвом», - йдеться в заяві.

З критикою позиції Цукерберга виступили також декілька правозахисних організацій США.

Протести через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, тривають у США з минулого тижня і часто супроводжуються пограбуваннями магазинів та насильницькими діями.

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