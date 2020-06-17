"Українською смачніше!" - у соцмережах розгорілася дискусія навколо мовної політики McDonald's

Українське посольство у США похвалило McDonald's за мовну політику у мережі його ресторанів в Україні.

"Ми цілком розуміємо McDonald's, назви страв українською звучать набагато смачніше!" - твіттує українське посольство.

Як мовиться у пості, "Велика дяка компанії за її тверду позицію стосовно української мови в меню закладів McDonald's в Україні. Тепер ми можемо сказати: "Вивчай українську разом із McDonald's!"

Коментуючи цей пост, представник компанії Макдональдз зауважив: "У компанії Макдональдз в Україні основною мовою комунікації є українська мова. Зокрема, українською мовою наведена інформація у куточку споживача, на сайті, здійснюється рекламна комунікація, спілкування у соціальних мережах".

Дискусія спалахнула у соціальних мережах після того, як блогер Анатолій Шарій обурився тим, що онлайн-замовлення у цій мережі фастфудів можна зробити лише українською або англійською.

Як він написав у Telegram, "Це... вкотре підкреслює ставлення до половини населення України, яка розмовляє російською".

Пост Шарія викликав бурхливу реакцію соцмереж. Ті, хто поділяє його думку, обіцяють бойкотувати Макдональдз; інші, навпаки, заявляють про підтримку української мови в меню українського ресторану.

Найцікавіше, що ця запекла дискусія виникла на порожньому місці, а саме повідомленні про те, буцімто Макдональдз прибрав зі свого меню російську мову. Насправді ж російської мови в меню ресторану McDonald's в Україні не було.

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