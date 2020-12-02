Трамп може заветувати оборонний бюджет США, через положення щодо відповідальності соцмереж

Президент США Дональд Трамп вимагає включити до закону США з оборонного фінансування (NDAA) на 2021 рік положення, які б позбавили соцмережеві компанії захисту від відповідальності за зміст розміщених там повідомлень.

Законопроект NDAA на 2021 рік визначає основні оборонні пріоритети і передбачає фінансування на суму близько 740 мільярдів доларів. Документ наразі проходить процедуру узгодження версій, затверджених обома палатами американського Конгресу.

Трамп висловився за усунення Розділу 230 Закону США про пристойність комунікацій 1996 року, що захищає компанії від юридичної відповідальності за зміст повідомлень, розміщених на їхніх платформах, якщо ці компанії докладають зусиль з усунення незаконного контенту.

В своєму твіті у вівторок Трамп назвав Розділ 230 «подарунком від США «Техгігантам», що захищає їх від відповідальності» а також «серйозною загрозою для національної безпеки та захищеності виборів».

«Тому, якщо дуже небезпечний і несправедливий Розділ 230 не буде повністю скасовано Законом про національне оборонне фінансування (NDAA), я буду змушений однозначно заветувати законопроект, коли він надійде на стіл для прийняття рішення...», - додав він.

Під час передвиборчої кампанії у США Twitter та Facebook неодноразово позначали повідомлення Трампа, де він заявляв про масштабні порушенння на виборах, як такі, що викликають сумніви. Представники опозиційної Демократичної партії також критикували соцмережі під час виборчої кампанії. Вони ввважали зусилля соцмереж з подолання дезінформації недостатніми, в той час, як республіканці звинувачували соцмережі в упередженості до керівництва США.

Під час слухань у жовтні американські законодавці розглядали різні варіанти реформування Розділу 230 задля «збільшення прозорості та підзвітності компаній високих технологій за їхні практики модерування контенту».

Під час слухань лідери соцмережевих компаній виступали на захист цього положення. Сандар Пічай, керівник батьківської компанії Google Alphabet відзначав, що Розділ 230 був «основою лідерства США в сфері технологій», очільник Twitter Джек Дорсі запевняв сенаторів, що скасування правового захисту зашкодить можливостям користувачів соцмереж вільно спілкуватись. Керівник Facebook Марк Цукерберг наголошував, що у випадку скасування Розділу 230, соцмережі збільшать модерування контенту, щоб уникнути правових ризиків.

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