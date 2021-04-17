SpaceX Ілона Маска виграла тендер НАСА на доставку астронавтів на Місяць

Національне космічне агентство США НАСА обрало компанію SpaceX для того, щоб здійснити політ двох американських космонавтів на Місяць і «прокласти шлях для тривалого освоєння Місяця».

Обсяг контракту SpaceX, компанії якою керує Ілон Маск, становить 2,9 млрд доларів.

Згідно з планом, ракета НАСА доставить чотирьох астронавтів на місячну орбіту. Звідти два астронавти перейдуть до модуля SpaceX для посадки на Місяць. Астронавти проведуть тиждень досліджуючи поверхню Місяця, а потім повернуться на ракету НАСА «Оріон» на орбіті і звідти відлетять назад на Землю, повідомили в НАСА.

Це критично важливий крок для людства на шляху тривалого освоєння Місяця

В рамках програми, на Місяць вперше буде доправлено жінку-астронавта а також особу небілої раси.

«Це критично важливий крок для людства на шляху тривалого освоєння Місяця, - заявила Кеті Луедерс, заступниця адміністратора Директорату операцій польотів НАСА. - Це також крок на шляху до місій далі у Сонячну систему, включаючи на Марс».

SpaceX планує доставити першу експедицію космічних туристів на орбіту Землі вже цього тижня.

Також компанія працює над програмою подорожей на Марс. Прототип ракети компанії SpaceX Starship, що має на меті доставити астронавтів на Марс, вибухнув під час випробувань минулого місяця.

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