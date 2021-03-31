Випробування прототипу ракети Starship знову закінчилось вибухом

Четверті випробування прототипу ракети Starship, як і попередні три, завершились вибухом. Ракету розробляє компанія Ілона Маска SpaceX в рамках програми з освоєння Місяця та Марсу.

Через густий туман, компанії одразу не вдалось встановити причини вибуху. Також, сайт НАСА NASASpaceflight повідомив, що в одну з його камер, що вела трансляцію з місця запуску, поцілив уламок ракети, що перервало трансляцію.

Ілон Маск припустив, що причини вибуху можна буде встановити згодом, дослідивши уламки ракети.

«Щось значне трапилось незабаром після початку роботи двигуна приземлення. Мусимо знати, коли дослідимо уламки сьогодні», - написав американський мільярдер у Twitter.

Раніше Маск заявляв, що ракета Starship, яка за планом конструкторів, буде спроможною надіслати 100 тон вантажу та людей на Місяць та Марс, зможе дістатись Червоної планети ще до 2030 року. Тепер оглядачі висловили сумніви у реалістичності цих планів.

Три попередні тестові запуски прототипу ракети також завершились вибухами.

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