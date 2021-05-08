Спецпризначенці США, України та Румунії провели спільні навчання

Сили спецпризначення «Зелені берети» США, України та Румунії провели спільні навчання із ближнього бою в рамках тренувань Trojan Footprint 21 (Троянський слід 21). Про це на своїй сторінці в соцмедіа повідомило командування Сил спецпризначення США в Європі.

«Обороняємо кожен куточок з невеликою допомогою наших друзів», - йдеться в повідомленні.

«Поки ви спите, Trojan Footprint зміцнює боєздатність, культивує довіру та напрацьовує тривалі відносини, які просувають мир та стабільність в Європі», - йдеться ще в одному дописі установи.

В травні в Європі відбуваються масштабні навчання Defender Europe. У навчаннях під керівництвом Сухопутних сил США візьмуть участь 28 000 військових з 26 країн.

Trojan Footprint, навчання із підвищення боєготовності сил спецпризначення в Чорноморському регіоні, проходитимуть на території Болгарії, Чорногорії, Північної Македонії, Грузії та Румунії. Також в них беруть участь спецпризначенці з Німеччини, Іспанії, України та Великої Британії, повідомляє Посольство США в Грузії.

«Хоча ці навчання зосереджуються на покращенні спроможності Сил спецпризначення протистояти численним загрозам, вони також посилюють інтеграцію зі звичайними силами та покращують взаємодію з нашими союзниками по НАТО та партнерами в Європі, - заявив заступник командувача Сил спецпризначення США в Європі полк. Марк ЛаРош. - Найважливіше, що Trojan Footprint зміцнює військову боєготовність, культивує довіру і напрацьовує тривалі відносини, що сприяють миру та стабільності по всій Європі».

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