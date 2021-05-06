Артилерійські навчання під керівництвом Сухопутних сил США в Європі охоплять територію від Балтійського до Чорного морів

«Вогневий шок», так називаються міжнародні навчання, що тривають з 5 по 19 червня під керівництвом Сухопутних сил США в Європі та Африці. Навчання, що розпочались в Естонії у середу, охоплять територію від Балтійського до Чорного морів, від Арктики до Північної Африки, повідомили у Командуванні Сухопутних сил США в Європі та Африці.

Під час навчань буде продемонстровано модернізоване озброєння для дального прицільного вогню, йдеться в повідомленні.

«Від буксованої артилерійської зброї до далекобійних ракетних систем, Сухопутні сили США в Європі та Африці мають органічну спроможність надавати прицільний вогонь на підтримку наших спільних сил, союзників по НАТО будь-де в Європі та Африці, - заявив генерал Крістофер Норрі командувач 7-го Командування Сухопутних сил США. - Ці навчання демонструють нашу здатність управляти спроможностями далекобійного вогню в різних континентах, використовуючи мережу різних комунікаційних платформ в різних родах військ».

5 травня під час артилерійських навчань в Естонії, сили США та Великої Британії провели 24 постріли ракетами з чотирьох американських і однієї британської установки, йдеться в повідомленні сил США в Європі.

Роль артилерії в цьогорічних навчаннях Defender Europe підкреслює пріоритетність для Сухопутних сил США нарощування вогневої міці в Європі, яку було зменшено після «холодної війни», зауважує оборонне видання Stars&Stripes.

Видання вказує, що за останні сім років, Сухопутні сили США збільшили присутність в Європі. Раніше Сухопутні сили в Європі мали гаубиці, що могли стріляти на відстань до 30 кілометрів, а тепер під зробили мають системи М270, які менш ніж за хвилину можуть вистрілити 12 ракетами на відстань більше ніж 60 кілометрів.

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