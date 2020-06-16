Зростання торгівлі у США дає надію на швидке економічне відновлення

Американці почали більше купувати в травні. Після декількох місяців карантинних обмежень, що супроводжувались значним охолодженням економіки і скороченням торгівлі, в травні індекс роздрібної торгівлі показав рекордне зростання у 17.7%, повідомило Міністерство торгівлі США. В квітні падіння роздрібної торгівлі до попереднього місяця склало 14,6%.

Найбільше зростання на 188% показав продаж одягу, на 88% зріс продаж спортивних товарів та товарів для хоббі, на 44% зріс продаж автомобілів.

Фондові ринки позитивно відреагували на новини про зростання роздрібної торгівлі, а також на інші сьогоднішні позитивні новини, включно з повідомленням про обнадійливі випробування можливих засобів лікування коронавірусу та поступ в розробці нового пакету стимулів американської економіки, обсяг якого може сягти трильйона доларів.

Президент США Дональд Трамп назвав це «великим днем для фондових ринків та робочих місць».

Зростання стало позитивним сигналом щодо можливості швидкого відновлення економіки СШАпісля пандемії. Серед ризиків, які можуть стати на заваді прискореного економічного зростання, оглядачі насамперед називають можливість другої хвилі поширення коронавірусу на тлі зняття карантинних обмежень у більшості американських штатів.

«Доки громадськість не переконана, що хворобу стримано, повне відновлення економіки не видається ймовірним», - наголосив голова Федеральної резервної системи США у своїй промові перед американськими законодавцями у вівторок.

Дивіться також: Герой чи работоргівець? У Каліфорнії хочуть зняти пам’ятник серу Францису Дрейку. Відео